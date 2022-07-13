Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaybolan kişi 30 saat sonra bulundu
Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Fazıl Çukurlu, 30 sat süren arama çalışmalarının ardından ormanlık alanda bulundu.
Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Fazıl Çukurlu'nun dün eve gitmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.
Ormanlık alanda yapılan aramada Çukurlu'nun bastonuna ulaşan ekipler, Çukurlu'yu evine 5 kilometre mesafede kaybolduktan 30 saat sonra buldu.
Çukurlu, sağlık kontrollerinin ardından jandarma ekipleri tarafından evine götürüldü.
Etiketler: Mersin
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