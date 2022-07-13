Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da traktör devrildi: 10 yaralı
[Fotograf: AA]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde traktör devrildi, 10 kişi yaralandı.
İsmail Çoban yönetimindeki 37 ER 019 plakalı traktör, Kargın köyü mevkiinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada, sürücü ile traktördeki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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