Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 09:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu bulundu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mersin'in Erdemli ilçesinde dün kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu evinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Nur Hamit Bilal'in eve gelmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, AKUT ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri gece boyunca arama yaptı.
Ekiplerin çalışmasıyla Bilal, evinin yaklaşık 2 kilometre uzaklığında daha önce su deposu olarak kullanılan metruk bina yakınında bulundu.
Kız çocuğu, ailesiyle buluşturulduktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
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