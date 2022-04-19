Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 05:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de ekipler kaybolan çocuğu bulmak için seferber oldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde, 8 yaşındaki küçük kız, gece saatlerinde kayboldu. Ekipler, mahalleliyle birlikte küçük kızı bulmak için seferber oldu.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 8 yaşındaki yabancı uyruklu bir kızdan ailesi uzun süre haber alamadı.
Çeşmeli Mahallesi Merkez Sokak'ta yaşayan aile, durumu hemen yetkililere bildirdi.
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve jandarma yönlendirildi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç alınamadı.
Ekiplerin kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Mersin
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