Mersin'in Erdemli ilçesinde 8 yaşındaki yabancı uyruklu bir kızdan ailesi uzun süre haber alamadı.

Çeşmeli Mahallesi Merkez Sokak'ta yaşayan aile, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve jandarma yönlendirildi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

Ekiplerin kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor.