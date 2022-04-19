Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 03:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
19 yaşındaki Muhammet Doğar'ın kullandığı otomobil, Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerindeki eski devlet hastanesi kavşağında askeri ambulansla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Can Şahin, Caner Yıldız ve Selahattin Fahroya yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ambulans ve otomobil sürücüleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Ambulans Manisa Trafik Kazası
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