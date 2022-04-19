Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun Ankara istikameti Muallimköy mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Maddi hasarın oluştuğu kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Araçların kaldırılmasıyla bölgede ulaşım normale döndü.
Etiketler: Kocaeli
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