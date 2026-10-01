Kırgızistan'da “Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon” paneli

29-30 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğini yapacağı Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde, TDT üyesi ve gözlemci çeşitli ülkelerde “Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon” başlıklı paneller düzenlendi.

İlki Kazakistan'ın başkenti Astana’da, ikincisi Bakü’de, üçüncüsü Taşkent’de düzenlenen panel serisinin dördüncü ayağı, 1 Ekim 2026 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleşti.

Türkiye’nin Kırgızistan Büyükelçisi Dr. Mekin Mustafa Kemal Ökem’in açış konuşmalarıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran katılımcılara video mesaj ile hitap etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran video mesajında, Türk dünyasının ortak tarih, dil ve kültürden beslenen güçlü bir medeniyet mirasına sahip olduğunu, günümüzde artan jeopolitik rekabet, enerji ve gıda güvenliği sorunları, düzensiz göç, siber tehditler ve dezenformasyon gibi çok boyutlu sınamalar karşısında Türk devletlerinin ortak akıl ve güçlü bir eş güdüm içerisinde hareket etmesinin önem taşıdığını söyledi. İletişim Başkanı Duran, Türk Devletleri Teşkilatının bölgesel barışa katkı sunan ve ekonomik kalkınmayı destekleyen bir vizyonun taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

Medya ve iletişim alanındaki iş birliğinin stratejik önemine de dikkati çeken İletişim Başkanı Duran, dezenformasyon, nefret söylemi ve dijital manipülasyonla mücadelede bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve ortak platformların geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Yapay zekâ ve yeni iletişim teknolojilerinin Türk devletlerinin birlikte yön vermesi gereken alanlar olduğunu belirten İletişim Başkanı Duran, Türkiye’nin TDT Dönem Başkanlığı sürecinde Türk dünyasının kurumsal bütünleşmesini ve küresel görünürlüğünü daha ileri taşımayı hedeflediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Millî İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Kırgız Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbaeva, 28. Dönem MHP Samsun Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, 28. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ile Kırgız Cumhuriyeti İlk Meclis Başkanı Prof. Dr. Medetkan Şerimkulov konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, Türk devletleri arasındaki çok yönlü iş birlikleri, karşı karşıya kalınan güncel sınamalar, Teşkilatın geçmişten bugüne kat ettiği mesafe ve ortak alfabe konuları ele alındı. Ayrıca ekonomik ve siyasi alandaki gelişmelerin yanı sıra iletişim, müşterek savunma sanayii hamleleri, doktrin birliği ve yapay zekâ meselelerine ilişkin görüşler de Türk devletleri özelinde tartışıldı.

Panelin moderatörlüğünü yapan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Millî İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, uluslararası sistemde kritik bir dönüşüm ve istikrarsızlık ortamının yaşandığı bu dönemde, Türk Devletleri Teşkilatı’nın stratejik öneminin yanı sıra esnek yapısıyla özgün bir biçimde ilerlediğini ifade etti. Güney ortak tarih, dil ve kültürün itici gücüyle ortaya çıkan iş birliğinin fonksiyonel biçimde geliştirildiğini, bu mekanizmanın esnek bir yapıda sürdürüldüğünü, her alanda iş birliği değil, farklı alanlarda ve farklı hızlarda ilerleyebilen esnek ve çok katmanlı bir iş birliği anlayışının benimsendiğini belirtti.

Kırgız Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbaeva, Türk Devletleri Teşkilatı kurulmadan önce Türk dünyası arasındaki ilişkilerin mesafeli ancak güçlü bir özlem ve ortak idealler etrafında şekillendiğini, bugün ise bu fikirlerin somut iş birliklerine dönüşmeye başladığını belirtti. Otunbaeva ayrıca, Kırgızistan’ın diplomasi, eğitim ve medya başta olmak üzere birçok alanda Türkiye’nin birikim ve tecrübelerinden yararlandığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi temennisinde bulundu.

28. Dönem MHP Samsun Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, konuşmasında Kırgızların Türk tarihinin temel kaynaklarından Göktürk Kitabeleri’nde zikredilen ilk kavimlerden biri olduğunu belirterek, Türk tarihinin ana hatlarının bu coğrafyada şekillendiğini ifade etti. Topsakal, dünyada hâkim olmaya başlayan bölgesel konseptin bizleri tekrar ana kaynağımıza, kendi tarihimize ve coğrafyamıza dönmeyi zorunlu kıldığını ifade etti.

28. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ise konuşmasında coğrafi ve tarihsel yakınlığın yeterli olmadığını, ortak hafızayı ortak hedeflere, ortak hedeflerin ise büyük iş birliklerine dönüştürmek zorunda olduğumuzu, bu kapsamda ekonomiden eğitime, kültürden gençliğe, medyadan sivil topluma kadar her alanda bağlarımızı güçlendirmenin önemli olduğunu ifade etti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, tarihsel ve kültürel bağların yanı sıra ekonomik birlikteliğin önemine dikkati çekerek Orta Koridor’un stratejik öneminin arttığını söyledi. Karaca, koridora yönelik ortak hedefler belirlenmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesi çağrısında bulunurken, Bişkek’te Türk Dünyası Lojistik ve Bağlantısallık Enstitüsü kurulmasını ve Güney Kafkasya’daki tamamlayıcı bağlantıların bölgesel barışı destekleyecek şekilde ele alınmasını önerdi.

Kırgız Cumhuriyeti ilk Meclis Başkanı Prof. Dr. Medetkan Şerimkulov ise tüm alanlarda iş birliğinin çok önemli olduğunu, ancak en önemlisinin güvenlik olduğunu, yakın coğrafyamızda yaşanan acıları bizlerin de yaşamaması için ortak güvenlik mekanizmalarının hayati olduğunu ifade etti.

Panel programının ikinci bölümünde basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda panelistler, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak özellikle Türk devletleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde TDT’nin rolü, dünyadaki büyük aktörlerin Türk coğrafyasına yaklaşımında öne çıkan parametreler, ortak alfabe çalışmaları, gençlerin potansiyel katkıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yoğun katılımın olduğu panel programı Kırgız medyasından da büyük ilgi gördü.

Etkinlik, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, kamu kurumları, akademi, düşünce kuruluşları, güvenlik ve dış politika çevreleri ile uluslararası basın mensuplarını bir araya getirerek, Ankara’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde Türk devletleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde TDT’nin rolünün uluslararası kamuoyuna aktarılmasına katkı sağladı.