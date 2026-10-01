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TRT Haber 01.10.2026 18:35

İletişim Başkanı Duran: Salonun terk edilmesi milli iradeye saygısızlık

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla Genel Kurula hitap etmek üzere kürsüye çıktığında Yeni Parti Grubunun salonu terk etmesi, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde, millî iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır." dedi.

İletişim Başkanı Duran: Salonun terk edilmesi milli iradeye saygısızlık

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında Genel Kurul’a hitap etmek üzere kürsüye çıkmasının ardından Yeni Parti grubunun salonu terk etmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Duran, paylaşımında TBMM’nin millî iradenin tecelligâhı olduğunu belirterek, farklı siyasi görüşlerin aynı çatı altında konuştuğu, tartıştığı ve millet adına söz söylediği bir kurum olduğunu ifade etti.

Duran'ın paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî iradenin tecelligâhı; farklı siyasi görüşlerin aynı çatı altında konuştuğu, tartıştığı ve millet adına söz söylediği bir yerdir.

Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla Genel Kurula hitap etmek üzere kürsüye çıktığında Yeni Parti Grubunun salonu terk etmesi, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde, millî iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır. Bu tavır, Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur.

Demokratik siyaset, yalnızca kendi sözünü söylemeyi değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği Cumhurbaşkanını milletin Meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir. Siyasi ihtilafları devletin köklü geleneklerinin ve Meclisin ortak hukukunun önüne koymak, demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmaz."

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