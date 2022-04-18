Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Balıkesir merkezli 5 ildeki FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün gizli yapılanmasına yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir, Ankara, Bursa, Denizli, Kocaeli'nde şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, zanlıların tamamı gözaltına alındı.
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