Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.

Dik yamaçtan kayan toprak, evler ve yolu aşarak Küçük Dere’ye ulaştı.

5 bina toprak altında kaldı

Heyelanda; kullanılmayan okul, bir lojman ve 3 ev toprak altında kaldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yıkılma anı kamerada

Kullanılmayan okul ile lojmanın yıkılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, heyelanla birlikte okul ve lojmanın yıkıldığı anlar yer alıyor.