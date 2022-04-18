Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 23:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trabzon'da heyelan: Okul ile lojmanın yıkılma anı kamerada
Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen heyelanda 5 bina toprak altında kaldı. Kullanılmayan okul ile lojmanın yıkılma anı ise kameraya yansıdı.
Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.
Dik yamaçtan kayan toprak, evler ve yolu aşarak Küçük Dere’ye ulaştı.
5 bina toprak altında kaldı
Heyelanda; kullanılmayan okul, bir lojman ve 3 ev toprak altında kaldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Yıkılma anı kamerada
Kullanılmayan okul ile lojmanın yıkılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, heyelanla birlikte okul ve lojmanın yıkıldığı anlar yer alıyor.
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