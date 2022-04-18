Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 22:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Batı Karadeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Bu gece saatlerinden itibaren, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından uyarı yaptı.
Paylaşımında, "Bu gece saatlerinden itibaren, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.
⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,— AFAD (@AFADBaskanlik) April 18, 2022
⏰ Bu gece saatlerinden itibaren,
???? Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
⚠️ Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/7MZ2EcuaZc
Etiketler: AFAD Karadeniz Bölgesi Sağanak Hava Durumu
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