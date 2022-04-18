Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından uyarı yaptı.

Paylaşımında, "Bu gece saatlerinden itibaren, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.