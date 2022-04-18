Arıca köyü mevkiinde içinde yolcuların olduğu midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüs şoförü ile birlikte 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.