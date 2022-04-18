Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı
Antalya'nın Alanya ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki 8 araca zarar verdi.
Küçükhasbahçe Mahallesi Yiğit Sokak'ta park halinde bulunan hafriyat kamyonunun freni boşaldı.
Kamyon, arkasında park halinde bulunan araca çarparak sürüklenmeye başladı. Kazada sürüklenen park halindeki otomobilin de diğer araçlara çarptı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada 8 araçta hasar oluştu.
Kazayla ilgili hasar tespit çalışmasına başlandı.
Etiketler: Antalya
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