Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kopan yüksek gerilim hattı örtü yangınına neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde kopan yüksek gerilim hattı nedeniyle meydana gelen örtü yangını söndürüldü. Yanan alanın tespitine ilişkin çalışma sürdürülüyor.
Ünye ilçesinin Kadılar Mahallesi'nde yüksek gerilim hattı aşırı rüzgardan dolayı koparak örtü yangınına sebep oldu.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile Ünye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Arazinin dağlık olmasından dolayı itfaiye araçları örtü yangının olduğu bölgeye ulaşamazken, ekipler yürüyerek yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan örtü yangını, yağan yağmurun da etkisi ile kısa sürede söndürüldü.
Yanan alanın tespitine ilişkin çalışma sürdürülüyor.
Etiketler: Yangın
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