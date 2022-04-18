Niğde’de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Dr. Sami Yağız Caddesi`ndeki aydınlatma direği de rüzgarın etkisiyle park halindeki hafif ticari aracın üstüne devrildi.

Araçta maddi hasar meydana gelirken, devrilen direk olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın hızının saatte 90 kilometre hıza çıkabileceği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kırşehir

Kırşehir`i sabah saatleri itibariyle etkisi altına alan şiddetli rüzgar; merkeze bağlı bazı köylerde mandıraların çatılarını uçurdu.

Kırşehir ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan fırtına ve toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiliyor. Toz taşınımı nedeniyle kentte oluşan puslu hava dikkati çekti, yayalar ve sürücüler yollarda ve kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.

Aksaray

Aksaray`da sabahın erken saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar kısa süre içerisinde etkisini artırdı. Kent genelinde 60 ila 90 kilometre hızla esen kuvvetli rüzgar karayollarında etkisini toz bulutu ile gösterdi.

Kentte gökyüzünü toz bulutu sararken kuvvetli rüzgarın şiddetine dayanamayan tabelalar devrildi.

Yozgat

Yozgat`ın Çekerek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çok sayıda apartmanın çatısının ve bir caminin kubbesinin uçmasına neden oldu.

Tokat

Kent merkezinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sanayi Cami karşısında bulunan iş yerlerinin çatısı şiddetli rüzgara dayanamadı. Sac kaplı tavan havalanarak yola uçtu.

Erbaa ilçesinde ise bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisi ile otomobilin üzenine devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Konya

Konya`nın Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi İnönü Caddesi`ndeki iş hanının çatısından uçan parça, yolda yürüyen Ahmet Çelik`in üzerine düştü. Çelik`in yaralandığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi`ne kaldırdı. Ahmet Çelik`in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri

Kayseri`de kuvvetli fırtına özellikle merkez Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle çok sayıda bina ve evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Saatteki hızı 30 kilometre olan rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçarak, yalıtımları söküldü. Yere düşen beton parçaları otomobillere hasar verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi binasının çatısı da uçtu. İtfaiye ekipleri, düşen parçalar ve devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir

Nevşehir`de sabah saatlerinde etkisini gösteren rüzgar, öğleden sonra şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü. Gülşehir ilçesinde bir binanın uçan çatısı, çevredeki iş yerlerinde hasara neden oldu.

Oruç Reis Mahallesi Nevşehir Caddesi`ndeki 4 katlı binanın çatısı da yerinden çıkarak yola düştü. Çevreye saçılan parçalar, bazı iş yerlerinde hasara yol açtı, cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı caddeye savrulan parçalar belediye personellerince kaldırıldı.

Ortahisar-Göreme Yolu`nda da yol kenarındaki aydınlatma direği devrildi. Direğin, görevlilerce iş makinesi yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kent merkezinde ise fırtına nedeniyle bazı ağaç dalları kırıldı. Lale ve Nar caddelerindeki iki ayrı binada kırılan cam parçaları çevreye savruldu.

Sivas

Hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar binaların çatılarına zarar verdi. Kent merkezinde Küçük Sanayi Sitesi`nde bazı dükkanlarının çatıları rüzgardan uçarak park halindeki araçların üzerine düştü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.