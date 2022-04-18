Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
32 yıllık su deposu yıkıldı
Şanlıurfa'da 32 yıllık su deposu tehlike oluşturduğu için yıkıldı. Depo, taşıyıcı ayaklarına bağlanan halatların iş makinesi ile çekilmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu.
Akçakale’ye bağlı Ohali Mahallesi'nde uzun zamandır kullanılmayan su deposunun tehlike oluşturması üzerine çevredekiler, yıkılması için Akçakale Belediyesi'ne dilekçeyle başvurdu.
Belediye ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası deponun yıkımına karar verildi.
Ekiplerin taşıyıcı ayaklara halat bağlanmasının ardından iş makinesi ile çekilerek depo yıkıldı.
Deponun büyük gürültüyle yaklaşık 15 saniyede yıkılmasının ardından etrafı toz bulutu kapladı.
Etiketler: Şanlıurfa
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