Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen kişi takibe alındı.

Ekipler, zanlıya ait aracı kent merkezinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1 milyon 460 bin sahte bandrollü makaron ile 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.