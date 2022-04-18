Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da 1 milyon 460 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da kaçakçılara geçit verilmiyor. Ekipler, bir araçta 1 milyon 460 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen kişi takibe alındı.
Ekipler, zanlıya ait aracı kent merkezinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1 milyon 460 bin sahte bandrollü makaron ile 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Çorum Kaçakçılık Sigara
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