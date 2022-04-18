Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da çatıdan uçan parça bir kişiyi hastanelik etti
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çatıdan uçan parça bir kişiye isabet etti, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Şiddetli rüzgarda Pirömer Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki iş hanının çatısından uçan parça, yolda yürüyen Ahmet Çelik'in üzerine düştü.
Çelik'in yaralandığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Ahmet Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sıradaki Haber
Kocaeli'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz