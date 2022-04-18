Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir aile daha evlat nöbetine katıldı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 959'uncu gününde sürüyor.
Hakkari'den 2013 yılında 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Şahin Şahin için gelen anne Fatma Çetin de oturma eylemine dahil oldu.
Anne Çetin, yaptığı açıklamada, oğluna kavuşmak istediğini söyledi.
Yıllardır görmediği evladı için eyleme katıldığını söyleyen Çetin, "Oğlum bir an önce güvenlik güçlerine teslim olsun" dedi.
Etiketler: anne Evlat Nöbeti Diyarbakır PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 15:18
- 15:09
- 15:13
- 14:58
- 14:47
Sıradaki Haber
Yozgat'ta toz fırtınası etkili: Çatılar uçtu, minare yıkıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz