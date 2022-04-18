Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray-Adana kara yoluna "kum fırtınası" engeli
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray-Adana kara yolu, kentte etkili olan kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kent merkezinde ise rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde rüzgarın etkisi hissedilirken, Aksaray-Adana kara yolunda kum fırtınası oluştu.
Görüş mesafesinin kısalması nedeniyle bazı noktalarda kazalar meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Trafik güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı Aksaray-Adana kara yolunu trafiğe kapattı. Trafik ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Öte yandan kent merkezinde etkili olan rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlarında devrilmesine neden oldu.
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