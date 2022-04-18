Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde rüzgarın etkisi hissedilirken, Aksaray-Adana kara yolunda kum fırtınası oluştu.

Görüş mesafesinin kısalması nedeniyle bazı noktalarda kazalar meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Trafik güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı Aksaray-Adana kara yolunu trafiğe kapattı. Trafik ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Öte yandan kent merkezinde etkili olan rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlarında devrilmesine neden oldu.