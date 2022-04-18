Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de çıkan yangında 13 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 13 kişiyi, itfaiye ekipleri balkonlardan tahliye etti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binada oturan Yakup ve Emine A. ile çocukları R.A., Ş.A. ve H.A. evden kendi imkanlarıyla çıktı.
Binanın üst katında mahsur kalan 13 kişi ise itfaiye ekiplerince balkonlardan tahliye edildi.
Öte yandan tahliye edilen 6'sı çocuk, 13 kişi önlem amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.
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