Hatay'da gece çıkan orman yangını kontrol altında
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere haber verdi.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.
Havadan da müdahale edildi
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerce karadan müdahale edildi.
Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmeye başlamasıyla yangına söndürme uçağıyla da müdahaleye başlandı.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
İki şüpheli sabotaj iddiasıyla gözaltında
Hatay Valiliği, bir uçak ve 20 arazözle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Açıklamada, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış olup konuyla ilgili soruşturma devam etmekte" denildi.