Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere haber verdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Havadan da müdahale edildi

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerce karadan müdahale edildi.

Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmeye başlamasıyla yangına söndürme uçağıyla da müdahaleye başlandı.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

İki şüpheli sabotaj iddiasıyla gözaltında

Hatay Valiliği, bir uçak ve 20 arazözle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Açıklamada, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış olup konuyla ilgili soruşturma devam etmekte" denildi.