Dörtyol ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, gece saatlerinde yangın çıktı.

Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Detaylar @trthaber’de.https://t.co/9foFoM0jiL pic.twitter.com/vIidhxwres — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 18, 2022

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın bölgesine ekipler ile arazöz ve su tankı yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.