Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 23:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hopa-Kemalpaşa kara yolunda ulaşıma kaya engeli
[Fotoğraf: İHA]
Hopa-Kemalpaşa kara yolu, yamaçtan kopan dev kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Kaya isabet eden bazı araçlarda ise hasar oluştu.
Artvin’in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları nedeniyle Hopa-Kemalpaşa kara yolu ulaşıma kapandı.
Kaya isabet eden araçlarda hasar uluştu
Düşen kayaların isabet ettiği bazı araşlarda ise hasar oluştu. Kayaların yeniden düşme ihtimaline karşı yol ulaşıma kapatıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
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