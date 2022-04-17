Artvin’in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları nedeniyle Hopa-Kemalpaşa kara yolu ulaşıma kapandı.

Kaya isabet eden araçlarda hasar uluştu

Düşen kayaların isabet ettiği bazı araşlarda ise hasar oluştu. Kayaların yeniden düşme ihtimaline karşı yol ulaşıma kapatıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.