Kaçan otomobilin çarptığı ekip otosundaki polis yaralandı
Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devem eden otomobilin sürücüsü, polis aracına çarptı. Kazada ekip otosunda bulunan bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Araçta yapılan incelemede ise çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay'dan Kahramanmaraş'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde yabancı uyruklu D.E. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Otomobil, yaklaşık 20 kilometre kovalamacanın ardından Namık Kemal Mahallesi Doktor Mustafa Bey Meydanı Kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarptı.
Yaralı polis hastaneye kaldırıldı
Kazada bir polis memuru yaralandı. Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı yakalandı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardandan İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilerek detaylı arama yapılan araçta, çok miktarda sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.