Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi: Otoyolda ulaşım kontrollü sağlanıyor
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, demir levha yüklü tır devrildi. Temizlik çalışmalarının ardından otoyolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde S.F. idaresindeki demir levha yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı, hastaneye kaldırdı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otoyolda bulunan araçlar Hendek gişelerinden çıkış yaparak D-100 kara yoluna sevk edildi.
Ankara istikametinin trafiğe kapatıldığı yolda, yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışmalarının ardından ulaşım kontrollü sağlanıyor
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