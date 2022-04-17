Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Misinaya dolanan yunusu balıkçılar kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde misinaya dolanan yunus balıkçılar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçılar, su yüzeyinde hareket etmekte güçlük çeken yunusu fark etti.
Yunusun misinaya dolandığını anlayan balıkçılar, misinayı bıçakla keserek yunusu kurtardı.
Bir süre teknenin etrafında dolanan yunus, daha sonra gözden kayboldu.
Balıkçılar yunusu kurtarma anını, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Etiketler: Balıkçılık Hatay
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