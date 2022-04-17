Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da arazi kavgası: 5 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu R.B., Y.M., E.G., M.C.M. ve M.M. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine, bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.M.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Diyarbakır Kavga Polis Bireysel Silahlanma
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