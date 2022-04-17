Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 18:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerine kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Göynücek ilçesinde, taş yüklü kamyonun hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çulpara köyü mevkisinde, H.K. yönetimindeki kamyon ile Cemal Dokuyan'ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.
Taş yüklü kamyon, üzerine devrildiği araçla birlikte şarampole sürüklendi. Kazada, kamyon kasasında bulunan taşlar da hafif ticari aracın içine doldu.
Hafit ticari aracın sürücüsü Dokuyan, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Kibar Dokuyan ile kamyon şoförü yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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