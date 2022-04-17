Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 17:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: Baba ve oğlu ağır yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treni çarpan otomobildeki baba-oğul yaralandı.
Üçeylül Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana gelen kazada, Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği ileri sürülen otomobile çarptı.
Metrelerce sürüklenen otomobilin 21 yaşındaki sürücüsü Hüseyin Güveme ve yanında bulunan 51 yaşındaki babası Cengiz Güveme ağır yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Trendeki yolcular, aktarıldıkları otobüslerle yolculuklarına devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: İzmir
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