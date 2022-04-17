Karabük-Yenice kara yolunda Osman N'nin kullandığı hafif ticari araç, Yeşilköy köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Elis N, Yasemin N, Yeşim N. ve Güneş Naz K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.