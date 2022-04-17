Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Karabük-Yenice kara yolunda Osman N'nin kullandığı hafif ticari araç, Yeşilköy köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Elis N, Yasemin N, Yeşim N. ve Güneş Naz K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 19:01
- 18:44
- 18:39
- 18:35
- 18:20
Sıradaki Haber
Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Antalya'da 30 bin ziyaretçiyi ağırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz