Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da turistleri taşıyan minibüs devrildi: 12 kişi yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da Alman turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Antalya Havalimanı'ndan aldığı turistleri Alanya ilçesine götürmek üzere yola çıkan Kamil Demir'in kullandığı 20 AGM 990 plakalı minibüs, Kızılot Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Kazada minibüs şoförü ile aralarında çocukların da bulunduğu 11 Alman turist yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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