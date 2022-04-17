Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 17:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dereye düşen çocuk boğuldu
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dereye düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Bereketli Mahallesi'nde dere kenarında oyun oynayan Ömer Faruk Özcan, dengesini kaybederek suya düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine dere kenarına gelen köylüler Ömer Faruk Özcan'ı sudan çıkarak sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu Ömer Faruk Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cansız bedeni otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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