Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hasta çocuğun tedavisi için toplanan parayı çalan iki kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da hasta bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbarayı çalan iki kişi gözaltına alındı.
Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, SMA hastası 2 yaşındaki Destan Duru'ya yardım amaçlı kurulan stanttan bağış kumbarasının dün çalınmasına ilişkin çalışma başlattı
Yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler T. Y. ve M.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Hırsızlık
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