Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 17:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ödemiş’te minibüs devrildi: 11 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dere yatağına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
Balabanlı Mahallesi'nden Ödemiş istikametine seyreden Fatih Günaydın idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 11 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Tire ve Ödemiş Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası
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