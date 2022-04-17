Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyon kasasından 101 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: AA ]
Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri yurda soktukları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine F.Ç. yönetimindeki kamyonu durdurdu.
Yapılan aramada, kamyonun kasasında branda altına gizlenmiş, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 101 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için ilgili kurumlara teslim edildi.
Gözaltına alınan şoför F.Ç. ile yanında organizatör olduğu değerlendirilen H.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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