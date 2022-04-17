Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Karabük-Bartın kara yolunda Servet G.'nin kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ve yanında bulunan eşi Necibe G. yaralandı.
Araç içinde sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik Karabük
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