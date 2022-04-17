Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maganda kurşunu isabet eden çocuk yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Karaman'da parkta oynarken maganda kurşunu isabet eden 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokak'ta otomobilden inen bir kişi elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, parkta oynayan 8 yaşındaki A.M.Y'ye isabet etti.
A.M.Y, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
4 şüpheli yakalandı
Polis, şüphelilerin bulunduğu otomobili Sümer Mahallesi Göztepe yolunda durdurdu. Üç pompalı tüfek ele geçirilen otomobildeki Remzi E, Volkan Ç, Talha B. ve Mustafa D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı A.M.Y'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da arazi kavgası: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz