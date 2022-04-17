Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da seyir halindeki otomobil alev aldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yusuf Mesut Gökcan idaresindeki otomobil, Muğla-Ula kara yolunun Devrant rampasında alev aldı.
Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının, aracın yakıt deposundan sızan benzinden çıktığı belirlendi.
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