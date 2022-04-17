Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta emniyet ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik yaptığı çalışma kapsamında M.E.C.'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde bulundu.
M.E.C.'nin ifadesinden yola çıkan ekipler, H.A.'nın adresine düzenlediği operasyonda, 1,4 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.E.C. hakkında adli işlem başlatıldı, H.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Narkotik Uyuşturucu Polis
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