Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 23:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tiktok akımı yangına neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum’da mesire alanında çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Tiktok akımı için yangını çıkardığı iddia edilen 4 çocuk ise gözaltına alındı.
Erzurum’un Palandöken ilçesindeki mesire alanında yangın meydana geldi.
İddiaya göre, Tiktok'ta video çekmek için mesire alanını ateşe veren çocuklar, videoyu çektikten sonra alandan uzaklaştı.
Çevredekilerin durumu görmesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Olayla ilgili 4 çocuk gözaltına alındı.
Etiketler: Erzurum Yangın Orman Yangını İtfaiye
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