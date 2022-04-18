Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 01:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara Valiliği, pazartesi ve salı günü kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısında bulundu. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, rüzgarın 18 Nisan pazartesi ve 19 Nisan salı günleri Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı!https://t.co/fIDVv1thD1 pic.twitter.com/ccs8Ss1ZVM— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 17, 2022
Etiketler: Ankara Valiliği Ankara Fırtına Hava Durumu
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