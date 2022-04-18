Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 01:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan: Otomobil hasar gördü
[Fotoğraf: DHA]
Artvin'de yamaçtan kopan kaya parçalarının Karadeniz Sahil Yolu'na düşmesiyle Hopa-Kemalpaşa kara yolu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında kaya parçasının isabet ettiği bir otomobilde de hasar oluştu.
Karadeniz Sahil Yolu Hopa ilçesi Kopmuş mevkisinde akşam saaatlerinde heyelan meydana geldi.
Heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz sahil yoluna düştü. İrili ufaklı dev kayalar nedeniyle Hopa-Kemalpaşa yolu ulaşıma kapandı.
Heyelan sırasında kaya isabet eden otomobilde hasar oluştu. Heyelan sonrası ekipler, bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerinin iş makinesi destekli çalışmasıyla temizlenen yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Etiketler: Artvin Heyelan Karadeniz Bölgesi Sahil Trafik Trafik Kazası
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