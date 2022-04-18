Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da ev yangını: 4 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi.
Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 1325. Sokak'taki bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, yoğun dumanın oluştuğu binadan bazı vatandaşları, itfaiye merdivenini kullanarak dışarı çıkardı.
Dumandan etkilenen 1'i bebek 4 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
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