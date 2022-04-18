Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 şüpheliden 25'i tutuklandı.
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 11-17 Nisan'da çeşitli operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 220 kilodan fazla uyuşturucu madde, 3 bin 262 uyuşturucu hap, 113 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 161 zanlıdan 25'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Narkotik Uyuşturucu
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