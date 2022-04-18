Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 2022 tanıtım filmi
Karayolları Genel Müdürlüğü, 2022 yılına özel tanıtım filmi yayımladı. Filmde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına ve 18 Mart'ta ulaşıma açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün görüntülerine de yer verildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü 2022 yılı için hazırlanan tanıtım filmini sosyal medya üzerinden paylaştı.
Paylaşımda, "Köklü geçmişimizi geleceğe taşıyoruz. Yol medeniyettir diyerek; 1950'den günümüze gayemiz kutsal, hedefimiz Güçlü Türkiye!" ifadelerine yer verildi.
Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarına ve 18 Mart'ta ulaşıma açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün görüntüleri de yer aldı.
Köklü geçmişimizi geleceğe taşıyoruz.????????????— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) April 18, 2022
Yol medeniyettir diyerek; 1950'den günümüze gayemiz kutsal, hedefimiz Güçlü Türkiye!
#KarayollarıGenelMüdürlüğü'nün "2022 Yılı Tanıtım Filmi"nin tamamını izlemek için;https://t.co/ZbCnL7Gx5Y#TürkiyeninKarayolu pic.twitter.com/w3Eajr3em7
Etiketler: 1915 Çanakkale Köprüsü Recep Tayyip Erdoğan Ulaşım
Sıradaki Haber
Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz