Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Elazığ'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kente ruhsatsız tabanca getirileceği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle U.A., M.F.B ve A.H. yakalandı.
Yapılan aramalarda, 17 ruhsatsız tabanca, 20 şarjör ve 74 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Elazığ Bireysel Silahlanma Silah Kaçakçılığı Kaçakçılık
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