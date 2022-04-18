Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari kırsalında patlayıcı düzeneği bulundu
[Fotoğraf: AA]
Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda kaya dibine gizlenen patlayıcı düzeneği bulundu ve ekiplerce imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla 654 personelin katıldığı "Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar/Kavaklı-2 Operasyonu"nu düzenledi.
Operasyonda dün kent kırsalındaki arazide kaya dibine gizlenmiş uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.
Patlayıcı ekiplerce imha edildi, bölgedeki operasyon sürüyor.
Etiketler: Hakkari Terör Örgütü PKK/KCK
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