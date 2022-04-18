Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars Valiliğinden toz taşınımı uyarısı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Kars'ta toz taşınımına karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bölgede bugün başlayacağı ve 20 Nisan'da sabah saatlerinden itibaren etkisini yitireceği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlar ile yetkililerin, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Etiketler: Toz Taşınımı Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Kars
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