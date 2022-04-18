Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 12:57'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12:57'de, Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7.39 km kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesindeki Yazıköy'e 1240,75 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Etiketler: AFAD Deprem Ege Denizi
Son Haberler
- 13:46
- 13:48
- 13:44
- 13:33
- 13:34
Sıradaki Haber
Nevşehir ve Kırşehir'de fırtına etkili: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz